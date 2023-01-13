هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1/1 (خليجي 25)
الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:35
نهاية المباراة بتعادل منتخب الإمارات ومنتخب قطر 1-1 ليغادر منتخبنا رسمياً منافسات البطولة من دور المجموعات#قطر_الإمارات#خليجي_25 pic.twitter.com/V72VZ0PtgG— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 13, 2023
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