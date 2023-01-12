أهداف فوز العراق على اليمن 5-0 (خليجي 25)
الخميس، 12 يناير 2023 - 19:58
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة العراق 5 : 0 اليمن - كأس الخليج العربي #العراق_اليمن | #خليجي_25— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2023
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Z754Ymzhtr
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