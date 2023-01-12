أهداف فوز عمان على السعودية 2-1 (خليجي 25)
الخميس، 12 يناير 2023 - 19:55
منتخب عمان يتأهل للمباراة نصف النهائية بعد الفوز على منتخب السعودية بنتيجة 2-1..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 12, 2023
شاهد أهداف المباراة..#خليجي_25#السعودية_عمان pic.twitter.com/MhKh7t39yq
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