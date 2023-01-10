أهداف فوز البحرين على قطر 1/2 (خليجي 25)
الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 20:39
بثنائية في مرمى منتخب قطر..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2023
منتخب البحرين يحصل على العلامة الكلامة ويتصدر مجموعته بستة نقاط..
المباراة انتهت بنتيجة 2-1 شاهد الأهداف..
#قطر_البحرين #خليجي25 pic.twitter.com/OMvVSTYddw
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