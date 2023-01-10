أهداف فوز البحرين على قطر 1/2 (خليجي 25)

بثنائية في مرمى منتخب قطر..

منتخب البحرين يحصل على العلامة الكلامة ويتصدر مجموعته بستة نقاط..

المباراة انتهت بنتيجة 2-1 شاهد الأهداف..

#قطر_البحرين #خليجي25 pic.twitter.com/OMvVSTYddw