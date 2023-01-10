هدف فوز الكويت على الإمارات 0/1 (خليجي 25)
الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 20:25
منتخبنا الوطني يخسر أمام الكويت 1-0 في الجولة الثانية من خليجي 25#خليجي_25#الإمارات_الكويت #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/33LoCbo08x— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2023
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