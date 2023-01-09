هدف حجازي في مرمى الشباب
الإثنين، 09 يناير 2023 - 21:31
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 9, 2023
أحمد حجازي يسجل هدف التعادل 🔥
الشباب 1 × 1 الاتحاد#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/vquYGIl9TZ
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