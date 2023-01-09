هدفا فوز العراق على السعودية في خليجي 25 (2-0)
الإثنين، 09 يناير 2023 - 20:45
العراق يفوز على السعودية 2-0.. شاهد هدفي المباراة#السعودية_العراق #خليجي25 pic.twitter.com/QEgH0sSv2E— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 9, 2023
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