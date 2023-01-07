رسالة معلول.. الأهلي يعلن التعاقد مع كريستو
السبت، 07 يناير 2023 - 02:19
من تونس إلى الجزيرة 📍— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 6, 2023
مرحبا بك في قلعة البطولات...النادي الأهلي 🦅#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/tn6oGFrdOX
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