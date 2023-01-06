حوار خالد عبد الفتاح بعد انضمامه إلى الأهلي

ملخص فوز أوساسونا على جيمناستيك 2-1 (كأس ملك إسبانيا)

إصابة مشجع الأهلي قبل انطلاق الشوط الثاني أمام إنبي

النجم الساحلي يودع محمد الضاوي "كريستو" قبل انضمامه لـ الأهلي

أيمن الرمادي: الأمنيات وحدها لا تكفي.. والتمس العذر لـ فيريرا

إبراهيم حسن: إذا لم تساعدنا إدارة المصري.. رحلينا يكون أفضل