ملخص فوز ريال بيتيس على إيبيزا إيسلاس بيتيوساس 4-1 (كأس ملك إسبانيا)

الخميس، 05 يناير 2023 - 23:30

1/5/2023 11:30:35 PM ملخص فوز ريال بيتيس على إيبيزا إيسلاس بيتيوساس 4-1 (كأس ملك إسبانيا)
ريال بيتيس كأس ملك إسبانيا كأس إسبانيا
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