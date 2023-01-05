فيديو تقديم الأهلي للاعبه الجديد خالد عبد الفتاح
الخميس، 05 يناير 2023 - 22:27
أول هدايا العام الجديد ✨— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2023
رحبوا معنا بخالد عبد الفتاح..نسر الأهلي الجديد ❤️#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/dlFCOrgwJJ
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