لقاء كريستيانو رونالدو الأول مع النصر
الخميس، 05 يناير 2023 - 20:19
" لهـذا السبب .. أنا هنـا اليوم "🎙️— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023
النجـم التاريخي ..
لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩
يتحـدث في أول لقـاء حصري 🎬 pic.twitter.com/epKbz3UtBu
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