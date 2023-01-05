لقاء كريستيانو رونالدو الأول مع النصر

" لهـذا السبب .. أنا هنـا اليوم "🎙️



النجـم التاريخي ..

لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يتحـدث في أول لقـاء حصري 🎬 pic.twitter.com/epKbz3UtBu