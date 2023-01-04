أيمن الرمادي: الأمنيات وحدها لا تكفي.. والتمس العذر لـ فيريرا

النجم الساحلي يودع محمد الضاوي "كريستو" قبل انضمامه لـ الأهلي

هدف فوز روما على بولونيا (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز سامبدوريا على ساسولو 2-1 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز ميلان على ساليرنيتانا 2-1 (الدوري الإيطالي)

إبراهيم حسن: إذا لم تساعدنا إدارة المصري.. رحلينا يكون أفضل