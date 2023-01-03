كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس النصر
الثلاثاء، 03 يناير 2023 - 21:11
نرشح لكم
النصر يقدم رونالدو في ملعب مرسول بارك أول ظهور لـ كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي هدف رأسي جميل لـ عزيز يعقوبو في شباك بورتو واحتفال أكروباتي عزيز يعقوبو يرفض الاحتفال بعد تسجيله في مرمى فريقه السابق أهداف غزيرة في أبرز مهارات عبد العزيز يعقوبو المرشح لـ الأهلي مارتشينياك يتحدث عن تحكيم نهائي كأس العالم وقمة الأهلي والزمالك تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على بيراميدز المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على بيراميدز