تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على بيراميدز

احتفال عمرو السولية بهدفه في بيراميدز مع جمهور الأهلي

كلاتنبرج يعلق على قرارات الحكام في الجولتين التاسعة والعشرة من الدوري