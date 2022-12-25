لحظات ما بعد سقوط المنصة التي كانت تحمل قادة جمهور الاتحاد السكندري.. وتدخل الحضور لإسعاف المصابين

الأحد، 25 ديسمبر 2022 - 10:57

12/25/2022 10:57:21 AM لحظات ما بعد سقوط المنصة التي كانت تحمل قادة جمهور الاتحاد السكندري.. وتدخل الحضور لإسعاف المصابين
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