وصول بعثة الأرجنتين لـ البلاد بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 10:54
¡LEO MESSI NOS TRAJO LA COPA DEL MUNDO A CASA! ¡BIENVENIDOS A ARGENTINA, CAMPEONES! pic.twitter.com/DfL9u40yeQ— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022
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