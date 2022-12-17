ما هو "فيروس الإبل" الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي المونديال
السبت، 17 ديسمبر 2022 - 01:09
نرشح لكم
ما هو "فيروس الإبل" الذي ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي المونديال نهائي المونديال.. حلم الجيل الفرنسي التاريخي يصطدم برقصة ميسي الأخيرة فلافيو يستعيد ذكرياته مع الأهلي ويتمنى فوز المغرب بالمونديال حقيقة رفض ياسين بونو الإجابة على أسئلة الصحفيين بلغة غير العربية ما هي قصة عز الدين أوناحي نجم المغرب في كأس العالم لماذا هاجمت الصحافة الإنجليزية حكم مباراتهم أمام فرنسا؟ كيف تحققت أمنية مدافع المغرب في الثأر من رونالدو أرقام تاريخية للمغرب بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم