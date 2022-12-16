هدف مصطفى محمد مع نانت ضد ستاد لافال
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 19:45
📺 Les buts de ce #FCNSLMFC (1-1) pic.twitter.com/MyFMJuOS8V— FC Nantes (@FCNantes) December 16, 2022
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