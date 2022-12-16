هدف مصطفى محمد مع نانت ضد ستاد لافال

سر الـ1000 ركلة إسبانية التي تغلب عليها ياسين بونو في كأس العالم

قصة الورقة التي سقطت في الملعب وتسببت في تأهل أستراليا بدلا من الدنمارك