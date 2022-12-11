احتفال جمهور الزمالك بهدف مصطفى شلبي في بيراميدز
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 22:02
هتافات جماهير الزمالك في مواجهة بيراميدز 📣— FilGoal (@FilGoal) December 11, 2022
شاهد لحظة احتفال جمهور الزمالك بعد هدف مصطفى شلبي في بيراميدز
📸 عدسة: هلال عادل pic.twitter.com/YHAePModCC
نرشح لكم
احتفال جمهور الزمالك بهدف مصطفى شلبي في بيراميدز مراجعة كلاتنبرج لقرارات الحكم في الأسبوع الخامس للدوري المصري السولية يتحدث عن هدفه في نهائي إفريقيا أمام الزمالك إمام عاشور يتسلم جائزة رجل مباراة الزمالك والمصري مارك كلاتنبرج يحلل أبرز القرارات التحكيمية خلال الأسبوع في الكرة المصرية تصريحات كولر وشوقي غريب عقب مباراة الأهلي والمقاولون إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟ حوار - الغندور كواليس مشاركاته في كأس العالم ورأيه في التحكيم النسائي