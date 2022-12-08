نيوكاسل يقسو على الهلال بخماسية دون رد (كأس الموسم الدرعية)
الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 22:24
نيوكاسل الإنجليزي يقسو على الهلال بخماسية في #كأس_موسم_الدرعية 🏆— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#الهلال_نيوكاسل#SSC pic.twitter.com/3jSrt4GjHc
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