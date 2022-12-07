نجم المغرب تنبأ بإنجاز بلاده التاريخي قبل كأس العالم بشهرين

أحدهم سيتحول لمجمع يضم مدارس.. مصير ملاعب قطر بعد كأس العالم 2022

سر الـ1000 ركلة إسبانية التي تغلب عليها ياسين بونو في كأس العالم