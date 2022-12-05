أين ستذهب حاويات ملعب 974 لكأس العالم؟ ستعود بالنفع على الشعب القطري
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 17:25
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