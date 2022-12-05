أين ستذهب حاويات ملعب 974 لكأس العالم؟ ستعود بالنفع على الشعب القطري

سر القلادة الذهبية التي ارتداها كوندي في كأس العالم

هدف زياش الذي تسبب في طرد معلق تركي من عمله

قصة الورقة التي سقطت في الملعب وتسببت في تأهل أستراليا بدلا من الدنمارك