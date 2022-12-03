هدف زياش الذي تسبب في طرد معلق تركي من عمله

هدف زياش في كندا يتسبب في طرد معلق تركي من المباراة ❌🎙



المعلق تم استبداله بين شوطي مباراة المغرب وكندا 😮



ما فعله المعلق يعد جريمة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس أردوغان، فما القصة؟ 🧐 pic.twitter.com/KaZ9il433m