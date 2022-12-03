هدف زياش الذي تسبب في طرد معلق تركي من عمله
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 16:57
هدف زياش في كندا يتسبب في طرد معلق تركي من المباراة ❌🎙— FilGoal (@FilGoal) December 3, 2022
المعلق تم استبداله بين شوطي مباراة المغرب وكندا 😮
ما فعله المعلق يعد جريمة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس أردوغان، فما القصة؟ 🧐 pic.twitter.com/KaZ9il433m
نرشح لكم
هدف زياش الذي تسبب في طرد معلق تركي من عمله قصة الورقة التي سقطت في الملعب وتسببت في تأهل أستراليا بدلا من الدنمارك المغرب يكتب التاريخ وأرقام قياسية على المستوى العربي والإفريقي منتخب أمريكا للسيدات يحصد مكافأة بسبب كأس العالم في قطر قبل مزاملته.. رسالة مؤثرة من إنزو فيرنانديز لميسي منذ 6 سنوات تيتي مدرب البرازيل يعثر على الرجل المجهول الذي ساعد عائلته أرقام قياسية حققها مبابي بعد هدفيه ضد الدنمارك في كأس العالم.. فما هي؟ سيدة تقود مباراة لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. فمن هي؟