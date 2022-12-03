هدف محمود حسن تريزيجيه في مرمى هال سيتي وديا
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 15:32
Abdülkadir 🤝 Trezeguet #TSvHCAFC pic.twitter.com/dfYJlFdmD2— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 3, 2022
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