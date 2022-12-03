قصة الورقة التي سقطت في الملعب وتسببت في تأهل أستراليا بدلا من الدنمارك

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 11:19

12/3/2022 11:19:47 AM قصة الورقة التي سقطت في الملعب وتسببت في تأهل أستراليا بدلا من الدنمارك
كأس العالم الدنمارك أستراليا
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