إيران تطالب باستبعاد أمريكا من مونديال قطر.. فما هو السبب؟

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 19:54

11/29/2022 7:54:48 PM إيران تطالب باستبعاد أمريكا من مونديال قطر.. فما هو السبب؟
إيران كأس العالم أمريكا
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