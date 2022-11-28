غاني الأصل وهاجر إلى كندا .. ألفونسو ديفيز يدخل التاريخ

ليفاندوفسكي يعادل بيليه ويسجل هدفه الأول في كأس العالم

ألكساندر فراي: صلاح لم يكن يجيد التسديد.. ومحمد زيدان مجنون

حوار في الجول - فرديناند كولي يتحدث عن مشاركة السنغال في المونديال