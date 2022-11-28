ليفاندوفسكي يعادل بيليه ويسجل هدفه الأول في كأس العالم

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:48

11/28/2022 5:48:20 PM ليفاندوفسكي يعادل بيليه ويسجل هدفه الأول في كأس العالم
كأس العالم بيليه روبرت ليفاندوفسكي منتخب بولندا
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