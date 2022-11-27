تصريحات كولر وشوقي غريب عقب مباراة الأهلي والمقاولون

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟

حوار - الغندور كواليس مشاركاته في كأس العالم ورأيه في التحكيم النسائي

جمال الغندور: تعليماتي كانت عدم الحديث بين شوطي المباراة.. وهناك تنازلات تحدث مع التحكيم النسائي

جمال الغندور: إدارة مباراة في كأس العالم أسهل من أي مباراة في الدوري المصري

أهداف فوز المغرب على مصر للناشئين تحت 17 سنة

أليو ديانج يتحدث عن ذكرياته مع نهائي القرن

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