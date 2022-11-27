حوار في الجول - فرديناند كولي يتحدث عن مشاركة السنغال في المونديال

فردينان كولي: الكل سخر من السنغال قبل مواجهة فرنسا

فيردينان كولي: لو وجدت تقنية الفيديو في مباراة مصر والسنغال 2006..

فردينان كولي: كيروش سنغالي

حوار في الجول - أمونيكي يتحدث عن الزمالك والانتقال لـ الأهلي.. كيروش وجيل نيجيريا التاريخي

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن تدربه تحت قيادة كارلوس كيروش ورأيه فيه

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ضياع فرصة نيجيريا للحفاظ على اللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي