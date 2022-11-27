فردينان كولي: الكل سخر من السنغال قبل مواجهة فرنسا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 00:25

11/27/2022 12:25:27 AM فردينان كولي: الكل سخر من السنغال قبل مواجهة فرنسا
كأس العالم منتخب فرنسا منتخب السنغال فردينان كولي
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