فيردينان كولي: لو وجدت تقنية الفيديو في مباراة مصر والسنغال 2006..

فردينان كولي: الكل سخر من السنغال قبل مواجهة فرنسا

هدف أحمد رفعت مع الوحدة في كأس الإمارات

حوار في الجول - أمونيكي يتحدث عن الزمالك والانتقال لـ الأهلي.. كيروش وجيل نيجيريا التاريخي

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن تدربه تحت قيادة كارلوس كيروش ورأيه فيه

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟