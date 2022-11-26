هدف أحمد رفعت مع الوحدة في كأس الإمارات

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أول أهداف أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي

هدف أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة (الدوري السعودي)

أول تصريح من أحمد رفعت بعد صناعة هدفين خلال 45 دقيقة