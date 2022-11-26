هدف أحمد رفعت مع الوحدة في كأس الإمارات
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 19:08
المصري أحمد رفعت يسجل هدف #الوحدة الثاني على اتحاد كلباء من لمسة جميلة#كأس_مصرف_ابوظبي_الاسلامي #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/p21YXPneiB— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 26, 2022
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