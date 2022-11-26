إيمانويل أمونيكي يتحدث عن تدربه تحت قيادة كارلوس كيروش ورأيه فيه

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ضياع فرصة نيجيريا للحفاظ على اللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن نهائي أمم إفريقيا 1994 أمام زامبيا وكيف ساهم في تتويج نيجيريا بهذا اللقب

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ذكرياته مع كأس العالم 1994

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