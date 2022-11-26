إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 11:23

11/26/2022 11:23:34 AM إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟
الأهلي الزمالك نيجيريا أمونيكي
نرشح لكم
إيمانويل أمونيكي يتحدث عن تدربه تحت قيادة كارلوس كيروش ورأيه فيه إيمانويل أمونيكي يتحدث عن فترته مع الزمالك وهل كان يوافق على الانتقال إلى الأهلي؟ إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ضياع فرصة نيجيريا للحفاظ على اللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي إيمانويل أمونيكي يتحدث عن نهائي أمم إفريقيا 1994 أمام زامبيا وكيف ساهم في تتويج نيجيريا بهذا اللقب إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ذكرياته مع كأس العالم 1994 خطاب رينار الحماسي الذي حول تأخر السعودية إلى فوز ضد الأرجنتين وُلد في مصر ويشارك في كأس العالم.. من هو قرنق كول اليابان تفوز على ألمانيا لتتحقق نبؤة كابتن ماجد منذ 40 عامًا
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - تونس ضد أستراليا 2 دقيقة | قطر 2022
تشكيل تونس - تبديل وحيد.. ومعلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أستراليا 24 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أستراليا – تبديل وحيد أمام تونس 33 دقيقة | قطر 2022
مواعيد مباريات السبت 26 نوفمبر 2022 –الزمالك والمصري.. وقمم نارية في كأس العالم 51 دقيقة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الأولى.. وداع صاحب الأرض وطريق السنغال الوحيد 9 ساعة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الثانية.. حرب عالمية وطريقة واحدة لخروج إنجلترا 10 ساعة | قطر 2022
فرج عامر: الفوز برئاسة سموحة رد لي كرامتي.. كانت مباراة ودية محترمة 10 ساعة | الكرة المصرية
هاري كين: في يورو 2020 تعادلنا في المباراة الثانية وتأهلنا للنهائي 10 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية