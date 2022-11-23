سقوط ألمانيا أمام اليابان.. أكثر من مجرد خسارة في كأس العالم
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 22:02
نرشح لكم
سر صورة ألمانيا الغريبة قبل لقاء اليابان.. وبيان رسمي سقوط ألمانيا أمام اليابان.. أكثر من مجرد خسارة في كأس العالم حاكمة إسبانيا.. قصة المرأة التي لا تفارق إنريكي في دكة بدلاء اللاروخا "طلب قميص الحكم واللعب كحارس مرمى".. قصة غريبة لكرامر في نهائي كأس العالم 2014 صراع ناري.. نصف النهائي الثاني من "تحدي المونديال" سر الصور الجماعية الغريبة للاعبي ويلز قبل المباريات ماذا قالت الصحف السعودية عقب الفوز التاريخي على الأرجنتين قصة ملهمة.. يوسف فوفانا من توصيل البيتزا إلى كأس العالم
أخر الأخبار
جدار بروكسيل لا يهتز ساعة | قطر 2022