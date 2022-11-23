سقوط ألمانيا أمام اليابان.. أكثر من مجرد خسارة في كأس العالم

حاكمة إسبانيا.. قصة المرأة التي لا تفارق إنريكي في دكة بدلاء اللاروخا

بيرند شنايدر: لولا أوليفير كان لما وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2002

بيرند شنايدر: هدف زيدان في مرمانا كان خرافيا.. لو شاهدته من المدرجات لصفقت له