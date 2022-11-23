"طلب قميص الحكم واللعب كحارس مرمى".. قصة غريبة لكرامر في نهائي كأس العالم 2014
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 22:00
نرشح لكم
سر صورة ألمانيا الغريبة قبل لقاء اليابان.. وبيان رسمي سقوط ألمانيا أمام اليابان.. أكثر من مجرد خسارة في كأس العالم حاكمة إسبانيا.. قصة المرأة التي لا تفارق إنريكي في دكة بدلاء اللاروخا "طلب قميص الحكم واللعب كحارس مرمى".. قصة غريبة لكرامر في نهائي كأس العالم 2014 سر الصور الجماعية الغريبة للاعبي ويلز قبل المباريات لقطات غريبة وأرقام قياسية في مباراة إنجلترا وإيران بيرند شنايدر: لولا أوليفير كان لما وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2002 بيرند شنايدر: هدف زيدان في مرمانا كان خرافيا.. لو شاهدته من المدرجات لصفقت له
أخر الأخبار
جدار بروكسيل لا يهتز ساعة | قطر 2022