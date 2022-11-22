السر وراء زيادة الوقت بدل الضائع في كأس العالم
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:10
حالة من الاندهاش انتابت متابعي مونديال قطر بسبب احتساب وقت بدل ضائع كبير.🙄— FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022
57 دقيقة وقت بدل ضائع إجمالا في أول 4 مباريات فقط.
كولينا رئيس لجنة حكام فيفا يوضح الأمر، وكيف يتم ذلك؟
ولكن، هل أصبحنا نلعب 90 دقيقة كاملة بعد النظام الجديد لاحتساب الوقت الضائع؟ pic.twitter.com/5Ru0FasKak
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