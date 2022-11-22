السر وراء زيادة الوقت بدل الضائع في كأس العالم

حالة من الاندهاش انتابت متابعي مونديال قطر بسبب احتساب وقت بدل ضائع كبير.🙄



57 دقيقة وقت بدل ضائع إجمالا في أول 4 مباريات فقط.



كولينا رئيس لجنة حكام فيفا يوضح الأمر، وكيف يتم ذلك؟



ولكن، هل أصبحنا نلعب 90 دقيقة كاملة بعد النظام الجديد لاحتساب الوقت الضائع؟ pic.twitter.com/5Ru0FasKak