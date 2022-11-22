لقطات غريبة وأرقام قياسية في مباراة إنجلترا وإيران
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:08
24 دقيقة وقت محتسب بدلا من الضائع ⏱🙄— FilGoal (@FilGoal) November 21, 2022
▪أكثر من لقطة غريبة وأرقام قياسية شهدتها مباراة إنجلترا وإيران في ثاني أيام المونديال 🏆 pic.twitter.com/K0RnqReSrg
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