لقطات غريبة وأرقام قياسية في مباراة إنجلترا وإيران

24 دقيقة وقت محتسب بدلا من الضائع ⏱🙄



▪أكثر من لقطة غريبة وأرقام قياسية شهدتها مباراة إنجلترا وإيران في ثاني أيام المونديال 🏆 pic.twitter.com/K0RnqReSrg