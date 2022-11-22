كيف ساهمت قطر في تكوين منتخب الإكوادور؟
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:06
العنابي أعد منافسه جيدا، فأستغل الفرصة وأكرم مضيفه بهدفين 🤨— FilGoal (@FilGoal) November 21, 2022
▪هل تعلم أن قطر جهزت منتخب الإكوادور جيدا للمونديال؟ كيف؟ تعرف معنا 📺👇 pic.twitter.com/x8siGIVC9h
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