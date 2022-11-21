لاعبو الأهلي يدعمون معلول قبل مواجهة الدنمارك
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 19:16
عائلة واحدة ✊❤️— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 21, 2022
وي يا علي وي 🇹🇳#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/Pu1g2d5ikI
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