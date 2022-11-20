تميمة كأس العالم 2022 من حفل الافتتاح

قمصان منتخبات كأس العالم 2022 من حفل الافتتاح

خروج بنزيمة من العيادة عقب إصابته مع منتخب فرنسا

من كارثة ماركانا ليد الرب إلى سباعية وظهور مصري.. رحلة كأس العالم من 1930 لـ2022

بيرند شنايدر: لولا أوليفير كان لما وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2002

بيرند شنايدر: هدف زيدان في مرمانا كان خرافيا.. لو شاهدته من المدرجات لصفقت له

بيرند شنايدر: لقبوني بالبرازيلي الأبيض بعد أدائي في نهائي مونديال 2002

حوار في الجول - بيرند شنايدر يتحدث عن خطأ أوليفر كان ضد البرازيل ومواجهة المصريين