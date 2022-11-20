لوفرين: صلاح سيأتي إلى قطر لتشجيعي بعلم كرواتيا
الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 13:32
#لوفرين لاعب منتخب كرواتيا يقول أن زميله السابق في ليفربول #محمد_صلاح يشعر بالغيرة من مشاركته في كأس العالم.. pic.twitter.com/36dHLcC5FT— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 20, 2022
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