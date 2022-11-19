خروج بنزيمة من العيادة عقب إصابته مع منتخب فرنسا
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 23:35
Karim Benzema leaves the Aspetar clinic with France’s Head Doctor - looking fairly sombre. (🎥@Tanziloic) pic.twitter.com/EtF2IEtQ5b— Get French Football News (@GFFN) November 19, 2022
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