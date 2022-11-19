من كارثة ماركانا ليد الرب إلى سباعية وظهور مصري.. رحلة كأس العالم من 1930 لـ2022

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 16:25

11/19/2022 4:25:52 PM من كارثة ماركانا ليد الرب إلى سباعية وظهور مصري.. رحلة كأس العالم من 1930 لـ2022
كأس العالم كأس العالم 2022
نرشح لكم
من كارثة ماركانا ليد الرب إلى سباعية وظهور مصري.. رحلة كأس العالم من 1930 لـ2022 بيرند شنايدر: لولا أوليفير كان لما وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2002 بيرند شنايدر: هذه مميزات هاني رمزي ومحمد زيدان بيرند شنايدر: هدف زيدان في مرمانا كان خرافيا.. لو شاهدته من المدرجات لصفقت له بيرند شنايدر: لقبوني بالبرازيلي الأبيض بعد أدائي في نهائي مونديال 2002 حوار في الجول - بيرند شنايدر يتحدث عن خطأ أوليفر كان ضد البرازيل ومواجهة المصريين حوار في الجول - فيتال بوركيلمانز عن ميدو وأحمد صلاح حسني وجيل بلجيكا الذهبي النصر أو الموت.. مباريات في كأس العالم حملت رسائل سياسية عديدة تحت أنظار فيفا
أخر الأخبار
موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 21 دقيقة | قطر 2022
لايبزج يعلن تفاصيل إصابة كريستوفر نكونكو 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الإكوادور: منتخب قطر متجانس.. ولا نريد أن نلعب دور الضحية فيما حدث ساعة | أمريكا
مباشر كأس الرابطة - أسوان (0) - (0) غزل المحلة.. مطالبة بركلة جزاء ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة – الحضري يحرس مرمى غزل المحلة.. وإيفونا يقود هجوم أسوان ساعة | الكرة المصرية
حوار في الجول - بيرند شنايدر يتحدث عن هدف زيدان الاستثنائي.. الثمانية ضد السعودية وخطأ أوليفر كان 2 ساعة | قطر 2022
مؤتمر مدرب قطر: نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا 2 ساعة | الوطن العربي
وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي