بيرند شنايدر: لولا أوليفير كان لما وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2002

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 14:10

11/19/2022 2:10:15 PM بيرند شنايدر: لولا أوليفير كان لما وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2002
كأس العالم البرازيل ألمانيا أوليفر كان بيرند شنايدر
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