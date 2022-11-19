قصة كأس العالم "كولومبيا 1986".. البطولة التي لم تحدث

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 12:03

11/19/2022 12:03:03 PM قصة كأس العالم "كولومبيا 1986".. البطولة التي لم تحدث
كأس العالم كولومبيا
نرشح لكم
النصر أو الموت.. مباريات في كأس العالم حملت رسائل سياسية عديدة تحت أنظار فيفا قصة كأس العالم "كولومبيا 1986".. البطولة التي لم تحدث هل تتذكر أكثر؟ أفضل 10 أهداف في كأس العالم حتى الآن فضيحة خيخون.. عندما ألقى جمهور ألمانيا البيض على لاعبيه بسبب الجزائر معجزة بيرن.. عندما نجت ألمانيا من الحرب العالمية لتكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ فضيحة فرنسا في كأس العالم 2010 حقيقة تغيير قانون كرة القدم بسبب مباراة مصر وأيرلندا خلافات وتهديدات قصة مثيرة لمدرب المغرب وحيد خليلوزيتش
أخر الأخبار
لايبزج يعلن تفاصيل إصابة كريستوفر نكونكو دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الإكوادور: منتخب قطر متجانس.. ولا نريد أن نلعب دور الضحية فيما حدث 27 دقيقة | أمريكا
استراحة كأس الرابطة - أسوان (0) - (0) غزل المحلة.. تعادل سلبي ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة – الحضري يحرس مرمى غزل المحلة.. وإيفونا يقود هجوم أسوان ساعة | الكرة المصرية
حوار في الجول - بيرند شنايدر يتحدث عن هدف زيدان الاستثنائي.. الثمانية ضد السعودية وخطأ أوليفر كان ساعة | قطر 2022
مؤتمر مدرب قطر: نعي واقعنا جيدا لكننا لن نستسلم أبدا ساعة | الوطن العربي
وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة 2 ساعة | الكرة المصرية
برونو جيماريش: والدتي رفضت قص شعري على طريقة رونالدو.. وولدت لألعب في بريميرليج 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي