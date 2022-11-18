فيتال بوركيلمانز يتحدث عن اللاعبين المدخنين في عالم الرياضة وعن مشكلة مارتينيز وناينجولان

إجابة نارية من فيتال بوركيلمانز حول إيقاف ميسي

فيتال بوركيلمانز يتحدث عن هدف سعيد العويران التاريخي في مباراة السعودية وبلجيكا

فيتال بوركيلمانز يتحدث عن عمله في المناجم بجانب كرة القدم والمعاناة التي كانت يُعانيها