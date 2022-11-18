فيتال بوركيلمانز يتحدث عن علاقته بالصحافة عندما كان مدرب مساعد لـ فيلموتس في المنتخب البلجيكي
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 23:06
نرشح لكم
فيتال بوركيلمانز يتحدث عن اللاعبين المدخنين في عالم الرياضة وعن مشكلة مارتينيز وناينجولان فيتال بوركيلمانز: أحمد صلاح حسني أصبح ممثلا؟ هل هو توم كروز مصر؟ إجابة نارية من فيتال بوركيلمانز حول إيقاف ميسي فيتال بوركيلمانز يتحدث عن هدف سعيد العويران التاريخي في مباراة السعودية وبلجيكا فيتال بوركيلمانز يتحدث عن عمله في المناجم بجانب كرة القدم والمعاناة التي كانت يُعانيها فيتال بوركيلمانز يتحدث عن علاقته بالصحافة عندما كان مدرب مساعد لـ فيلموتس في المنتخب البلجيكي كأس العالم - عندما ألغى الأمير فهد الأحمد هدف فرنسا حوار في الجول مع ويلي سانيول نجم فرنسا وبايرن ميونيخ السابق